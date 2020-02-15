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Kayseri İkinci Amatör Küme ertelendi

Kayseri İkinci Amatör Küme müsabakaları bir kez daha ertelendi.

15.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:12
Kayseri İkinci Amatör Küme ertelendi

İkinci Amatör Küme müsabakaları bir kez daha ertelendi.


2019-2020 sezonu İkinci Amatör Küme A-B ve C Grupları üst üste üçüncüsü kez ertelendi. İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası sahaların karla kaplı olmasından dolayı ASKF yetkilileri ve Futbol İl Temsilciliği İkinci Amatör Küme maçlarını erteledi.


8-9 Şubat'ta başlaması gereken ancak kar yağışı nedeniyle iptal edilen karşılaşmaların 22-23 Şubat'ta oynanması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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