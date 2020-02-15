Kayseri İkinci Amatör Küme ertelendi

15.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:12

Kayseri İkinci Amatör Küme müsabakaları bir kez daha ertelendi.



2019-2020 futbol sezonu İkinci Amatör Küme A-B ve C Grupları üst üste üçüncüsü kez ertelendi. İlimizde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası sahaların karla kaplı olmasından dolayı ASKF yetkilileri ve Futbol İl Temsilciliği İkinci Amatör Küme maçlarını erteledi.



8-9 Şubat'ta başlaması gereken ancak kar yağışı nedeniyle iptal edilen karşılaşmaların 22-23 Şubat'ta oynanması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA