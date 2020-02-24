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Kayseri İkinci Amatör Küme'de heyecan başladı

Kayseri İkinci Amatör Küme'de 2019-2020 futbol sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1. hafta karşılaşmaları ile başladı.

24.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:52
Kayseri İkinci Amatör Küme'de heyecan başladı

İkinci Amatör Küme'de 2019-2020 sezonunda heyecan hafta sonu oynanan 1. hafta karşılaşmaları ile başladı. 3 Grupta 28 takımın kıyasıya mücadele vereceği İkinci Amatör Küme'de 14 maçta 80 gol atıldı.


A Grubu 1.Hafta


Yeni Kıranardıspor 3-0 Gençlikspor


Kayseri Meysuspor 1-3 Kayseri Simya Kolejispor


Bünyan Belediyespor 1-2 Gazi Osman Paşaspor


Yeni Erciyesspor 2-5 Sarızspor


B Grubu 1.Hafta


Kılıçaslan Yıldızspor 1-5 Kayseri Olimpikspor


Mevlana Yıldızspor 2-6 Kocasinan Gençlikspor


Ambar Kızılırmak 1-1Güneşli genç


Trabzon 3861 0-2 Sindelhöyükspor


Cırgalanspor 1-6 Erciyes İdmangücü


C Grubu 1.Hafta


Sümerspor 3-4 1966 Turanspor


Kuşçu Mithatpaşaspor 6-2 Göktürkspor


Cuma Uluçay Talasspor 9-0 Pınarbaşı Belediyespor


Yıldırım Beyazıt Şafakspor 5-6 Fevzi Çakmakspor


Sosun Birlikspor 4-0 Anadolu Yıldızları - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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