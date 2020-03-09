Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda Yeni Erciyesspor'u 9-0 g3ibi farklı bir skor ile mağlup eden Simya Koleji, üçüncü hafta sonunda averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu'nda Yeni Erciyesspor'u 9-0 g3ibi farklı bir skor ile mağlup eden Simya Koleji, üçüncü hafta sonunda averaj ile liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Erkiler 2 No'lu Saha

Hakemler: Arman Erkılıç xx, Kadir Çelikbaş xx, Nail Berkant Sarıkaya xx

Simya Koleji: Fehim Çakmak xxx, Paşacan Demirkaya xxx (Dk. 60 Mehmet Türkmen xx), Oğuz Arslan xxx (Dk. 70 Batuhan Yıldırım xx), Halil Eren xxx, Yasin Dumlu xxx, Abdurrahim Çopur xxx, Hakan Bıyık xxx (Dk. 70 Yasin Yücel xx), Tugay Taşoluk xxx, Kadir Yılmaz xxx, Ahmet Köksal xxx, Tahsin Erarslan xxx

Yeni Erciyesspor: Mevlüt Güleser x, Abdullah Teker x, İzzet Yuka x, Yasin Asaz x (Dk. 58 Ömer Özal x), Mustafa Çetin x, Bekir Balat x, Emre Uzun x, Muhammed Herdem x, Süleyman Düz x, Samet Yakut x (Dk. 38 Ercan Güleser x), Nebi Aksoy x (Dk. 60 Ali Yıldız x)

Goller: Hakan Bıyık Dk. 15 ve 62, Tugay Taşoluk 30 ve 85, Kadir Yılmaz 54 ve 65 Tahsin Erarslan Dk. 52, Halil Eren Dk. 80, Ahmet Köksal Dk. 77

Kırmızı Kartlar: İzzet Yuka Dk. 30, Ercan Güleser Dk. 90 (Yeni Erciyesspor) - KAYSERİ Kaynak: İHA