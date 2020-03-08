SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu - Spor
Hayrettin Karaoğuz, Kayseri, Bünyan, Spor

Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor'u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.

08.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:06
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor'u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx


Kayseri Meysuspor: Sefa Öksüm x, Yasin Sağlam x, Burak Yoka x (Dk. 60 Mehmet Akif Kırbaş x), Ömer Sarıgül xx, Seyfi Cingöz xx, Hayrettin Erciyas x, Osman Bölükbaşı x, Ali Alaca x, Murat Abbasoğlu x, Serdar Durmuş xx, Ali Cavlak xx


Banyan Belediyespor: Cemil Barış Pekru xx, Seçkin Seyfi xx, Abdullah Erisen x (Dk. 65 Alperen Tunçtan x), Yaşar Polat xxx, Emre Erduran xx, Ali Tuncay x, Ömer Karuç xxx, Yunus Emre Yücel xxx, Akif Yücel xxx (Dk. 70 Emre Kayabaşı x), Tunahan Yiğit x (Dk. 41 Mustafa Melikşah Gürer xx), Ümit Bozkuş xx


Goller: Ali Cavlak Dk. 43 ve 65, Serdar Durmuş Dk. 55 (Kayseri Meysuspor), Ömer Karuç Dk. 1 ve 10, Akif Yücel Dk. 25 ve 30 Yaşar Polat Dk. 60 ve 83, Yunus Emre Yücel Dk 80 (Bünyan Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Spor
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Spor
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Spor
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Spor
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Spor
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Muhterem Nur Defne Samyeli
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:26:00. #1.15#