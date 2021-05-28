Kayseri ihracatında rekor artış
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Kayseri ihracatında rekor artış

Kayseri ihracatında rekor artış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre nisan ayında Kayseri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 134,7 oranında arttı.

TÜİK ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Nisan ayı ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 134,7'lik artışla, 298,9 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda bir rekora imza attı. Aynı dönemde Türkiye'nin ihracatı yüzde 109 oranında arttı. 2021 yılı ilk dört aylık artışımız ise geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 47 oranında artarken, Türkiye'nin ihracatı ise 33,1 oranında artmış durumda. Rakamlarımızda aylık bazda bir miktar düşüş var ancak önümüzdeki aylarda bunu çok rahatlıkla telefi edeceğimizi düşünüyorum" dedi. Nisan ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Irak ve Almanya'nın ilk üç sırayı aldığını söyledi.

Başkan Büyüksimitci, "Kayserimizin ihracattaki artış hızı devam ediyor. Her zaman olduğu gibi Nisan ayında da Kayseri olarak Türkiye ortalamasının çok üzerinde ihracat artış performansı gösterdik. Yılsonunda inşallah 3 milyar dolarlık hedefimizi çok rahatlıkla aşacağımızı düşünüyorum. Hem pandemi koşulları, hem de sanayide yaşadığımız hammadde ve konteyner sıkıntılarına rağmen ihracatta yakaladığımız bu ivmeyi çok önemsiyorum. Özverili bir şekilde çalışıp ihracatımızı artırarak, ülkemiz ekonomisine katkı veren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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