Kayseri ihracatı yüzde 15.6 arttı

Kayseri'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı.

Kayseri'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı.

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Kayseri'de ihracat 2021 yılı Şubat ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 260 milyon 608 bin dolar oldu.

Aynı dönemde ithalat da yüzde 33 artarak 115 milyon 33 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre ise Kayseri'de ihracat yüzde 9,8, ithalat yüzde 3,7 arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil