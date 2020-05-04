Kayseri iftar saati: 4 Mayıs 2020 Pazartesi Kayseri İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Kayseri iftar saati: 4 Mayıs 2020 Pazartesi Kayseri İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Kayseri iftar saati: 4 Mayıs 2020 Pazartesi Kayseri İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
04.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 01:01

Kayseri'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 11. gününde Kayseri iftar saati sorgulanmaya başlandı. Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 4 Mayıs Pazartesi günü Kayseri iftar saati kaç? Kayseri iftar vakti nedir? İşte diyanete göre iftar saatleri

Ramazan ayının on ikinci günü nedeniyle Kayseri halkı, imsak vakti 03.55'te sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Kayseri iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 4 Mayıs Pazartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Kayseri iftar saati kaçta? İşte, Kayseri iftar vakti:

4 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ KAYSERİ İFTAR SAATİ: 19.40

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

ÖRNEK İFTAR VE SAHUR SOFRASI

Diyetisyen Betül Çiçek, Ramazan için hazırlanan örnek sofrada yaptığı bilgilendirmede iftar ve sahur sofralarına vurgu yaparak "Sahurda tuzlu gıdaları, kızartmaları, ağır hamur işlerini tercih etmemek, iftarda yavaş yavaş yemek ve çok çiğnemek önemli." ifadeleri kullandı.

"EN ÇOK DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN ŞEY"

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Betül Çiçek örnek ramazan sofrası tanıtımda "Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur" dedi.

"EN ÖNEMLİ ÖĞÜNLERİMİZDEN BİRİ SAHUR"

Her yıl yapılan örnek Ramazan sofrası tanıtımının bu yılki tanıtımını yapan Betül Çiçek, sahur sofraları hakkında da bilgiler verdi. Çiçek "En önemli öğünlerimizden biri sahur. Bizi ertesi gün yaşayacağımız açlığa hazırlaması açısından oldukça önemli. Biz bu sürede yumurta, peynir, zeytin, söğüş sebze, süt, yoğurt, kefir gibi hafif bir kahvaltıyı öneriyoruz. Buna alternatif olarak çorba, salata, tam tahıllı ekmek ve sebze yemeğiyle hazırlanmış hafif bir iftar da olabilir. İftarda özellikle tuzlu besinleri tüketmemeye, ağır ve yağda kızartılmış besinleri tüketmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü bu tür besinler ertesi gün için susuzluk, halsizlik gibi birçok istenmeyen sonuçlar doğurabilir. İftardan sonra sahura kadar geçen sürede taze ve kuru meyveler yenilmeli. Bu süre içerisinde sütlü tatlılar da tüketilebilir. Gün içerisinde kaybettiğimiz sıvıyı geri kazanabilmek için süt, yoğurt, soda, bitki çayı içilebilir. Ramazan ayında en çok dikkat etmemiz gereken şey öğünlerde yemekleri iyice çiğneyerek yavaş yavaş yemek. İftardan yaklaşık 1 saat sonra yürüyüş de faydalı olur" dedi.

"ÇORBAYLA ANA YEMEĞİN ARASI 15 DAKİKA OLMALI"

17 saate yaklaşan oruç sonrası birden mideyi yormamamız gerektiğini ifade eden Betül Çiçek "Ramazan ayında iftara küçük bir iftariyelik tabakla başlayıp, çorba ve salatayla devam etmeliyiz. Yaklaşık olarak 15 dakika ara verdikten sonra ana yemeklere devam etmeliyiz. Daha sonrasında birer saat arayla küçük porsiyonlarla meyvelerimizi, tatlı tüketeceksek tatlımızı tüketmeliyiz. Sahurdaysa mümkün olduğunca protein ve posa içeriği yüksek besinlere ağırlık vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

"HAFTADA İKİ KEZ KÜÇÜK PORSİYONLARDA RAMAZAN PİDESİ TÜKETEBİLİRİZ"

Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan pidesi hakkında da ezber bozan ifadeler kullanan Betül Çiçek "Ramazan pidesi mutlaka Ramazan ayının olmazsa olmazı. Mutlaka sofralarımızda yeri olacak. İftar sofrasında Ramazan pidesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Daha uzun süren bir açlığa hazırlandığımız sahurda tam tahıllı ekmekleri tercih etmeliyiz. Ramazan pidesinin porsiyonlarını küçük tutabiliriz. Her akşam değil ama gün aşırı ya da haftada iki kez tüketmeliyiz" dedi.

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