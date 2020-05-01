Kayseri iftar saati: 1 Mayıs 2020 Cuma Kayseri İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Kayseri iftar saati: 1 Mayıs 2020 Cuma Kayseri İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Kayseri iftar saati: 1 Mayıs 2020 Cuma Kayseri İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
01.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:01

Kayseri'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 8. gününde Kayseri iftar saati sorgulanmaya başlandı. Kayseri'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 1 Mayıs Cuma günü Kayseri iftar saati kaç? Kayseri iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Kayseri iftar saatleri…

Ramazan ayının sekizinci günü nedeniyle Kayseri halkı, imsak vakti 04:00'da sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Kayseri iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 1 Mayıs Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Kayseri iftar saati kaçta? İşte, Kayseri iftar vakti:

1 MAYIS CUMA GÜNÜ KAYSERİ İFTAR SAATİ: 19.37

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 KAYSERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN.

HURMANIN FAYDALARI

Tüm hurma çeşitleri, protein, doymamış yağ asitleri, lif ve protein bakımından zengindir. 15 farklı mineral içeren hurma, B1, B2, A ve C vitaminleri içerir. DNA yenileme etkisi olan hurma birçok sağlık sorunu için de şifadır.

Yüksek lif içerir: Hurma yüksek oranda lif içerir. 100 gram hurma, bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 30'unu karşılar. Hurma, lif içeriği sayesinde hazmı kolaylaştırır.

Antioksidan deposudur: Hurma, antioksidan deposudur. Antioksidanlar, vücudu zararlı maddelerden temizleyerek birçok hastalığa karşı direnç oluşturur. Hurmanın diğer meyvelerden farklı olarak, bekledikçe antioksidan oranı artar.

Beyin sağlığı: Hurma, beyin sağlığını koruyucu etki gösterir. Beta-karoten içeren hurma, bu bileşen sayesinde hafıza kaybını önlemeye yardım eder.

Şeker seviyesini dengeler: Hurmanın karbonhidrat seviyesi yüksek olmasına rağmen glisemik indeksi düşüktür. Suyla beraber tüketildiğinde şeker seviyesini dengeleyici etki gösterir.

Göz sağlığı: Düzenli hurma tüketimi göz sağlığını koruyucu etki gösterir. A vitaminine ihtiyaç duyan gözler, hurmadan bu takviye alabilirler.

Cilt sağlığı: Besleyici özellikleri ve antioksidan seviyesi ile cildin sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlayan hurma, cilt yüzeyindeki tahrişleri giderir.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurmayı sadece Ramazan'da değil diğer aylarda da tüketerek hurmanın sağlıklı etkilerinden faydalanılabilir.

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