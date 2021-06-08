Kayseri Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor'un fikstürü belli oldu
Voleybol Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor maç tarihleri ve rakipleri belli oldu.
Voleybol Bölgesel Ligde mücadele edecek olan Hürriyet MTAL ve Kayseri Altunspor maç tarihleri ve rakipleri belli oldu.
Türkiye Voleybol Bölgesel Lig maçları 32 farklı grup merkezinde 8-13 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu grup merkezlerini ve maçların talimatlarını açıklarken, Kayseri grubunda 3 takım 10-13 Haziran tarihleri arasında parkeye çıkacak. Müsabakalar Atatürk Spor Salonunda oynanacak.
Kayseri grubunda yer alan Kayseri Hürriyet MTAL, Kayseri Altunspor ve Kahramanmaraş Elbistan Gençlik'in fikstürü belli. İşte maç program şu şekilde;
10.02.2021/ Saat: 16.00
Kahramanmaraş Elbistan Gençlik- Kayseri Altunspor
11.06.2021/ Saat 16.00
KayseriHürriyet MTAL- Kahramanmaraş Elbistan Gençlik
12.06.2021/ Saat 16.00
Kayseri Hürriyet MTAL- Kayseri Altunspor - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı