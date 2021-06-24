Kayseri Hürriyet MTAL 2. oldu
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Kayseri Hürriyet MTAL 2. oldu

Kayseri Hürriyet MTAL 2. oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Hürriyet MTAL final maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu ve 2. oldu.

Kayseri Hürriyet MTAL final maçında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu ve 2. oldu.

Voleybol Bölgesel Lig final grubunda mücadele eden Kayseri Hürriyet MTAL Voleybol takımı final müsabakaları Nevşehir'de oynadı. Sarı lacivertliler ilk maçında Mersin Tarsus Gençlikspor'u 3-1 mağlup eden Hürriyet MTAL ikinci maçında Mersin Gökhan Taş GTİ Spor'u 3-1 mağlup eden Kayseri Hürriyet MTAL üçüncü maçında ise Konya Büyükşehir Belediyespor'a son sette 3-2 mağlup oldu ve 2. Ligin kapısından döndü. İlk kez katıldığı Bölgesel Ligde ikinci olan Kayseri Hürriyet MTAL takımı maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Hürriyet MTAL Antrenörü Metin Tutum yaptığı açıklamada, "6 ay önce kurulan başkanlığını ve antrenörlüğünü yaptığım Hürriyet MTAL Spor Kulübü gittiğimiz Bölgesel lig finallerinde harika oynadığı maçlar sonucunda tie-break de kıl payı 15-13 yenilerek 2. olmuştur. En başta; kulüp koordinatörümüz voleybol duayeni, bilgi ve deneyimini kulübümüz için kullanan Fuat Kalay'a yardımcı antrenörlerimiz İbrahim Sarı ve Hakan Cankı'ya emekleri için çok teşekkür ediyorum. Çalışkan ve sağlam kişilikleri ile vefalı aslan parçası sporcularıma ve kulüp yöneticilerimize Nevşehir'de bize gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı Voleybol İl Temsilcisi İlhan Ekici'ye gönülden teşekkür ederim. Bu süreç içerisinde hem maddi hem de manevi olarak bizleri destekleyen forma ana sponsorumuz olmak üzere herkese sonsuz teşekkürler. Daha yeni başlıyoruz ve doğru yolda olduğumuzdan eminiz" diye konuştu. Kayseri Hürriyet MTAL'ın final grubunda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Kayseri Hürriyet MTAL: 3

Mersin Tarsus Gençlikspor: 1

Kayseri Hürriyet MTAL: 3

Mersin Gökhan Taş GTİ Spor: 1

Kayseri Hürriyet MTAL: 2

Konya Büyükşehir Belediyespor: 2 - KAYSERİ

Kayseri Hürriyet MTAL 2. oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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