Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig'de

Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Hürriyet MTAL Erkek Voleybol takımı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2. Lige davet edildi ve yeni sezonda Kayseri'yi 2.Ligde temsil edecek.

Kayseri Hürriyet MTAL Erkek Voleybol takımı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2. Lige davet edildi ve yeni sezonda Kayseri'yi 2.Ligde temsil edecek.

Türkiye Bölgesel Lig'de mücadele eden ve ilk iki maçını kazandıktan sonra final maçını kaybeden Kayseri Hürriyet MTAL Erkek Voleybol takımı en iyi ikinci olarak 2.Ligde mücadele edecek. Kayseri Hürriyet MTAL Kulübünden yapılan açıklamada, "6 ay önce kurulan ve kuruluş amacımız gençliğe hizmet vatana hizmettir düşüncesi ile çıktığımız yolda Türkiye Bölgesel Lig finallerinde en iyi ikinciler arasında birinci olduğumuz için Türkiye Voleybol Federasyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Kulübünü 2.Lige davet etmiştir. Amaçlarımızdan taviz vermeden Kayseri gençliğimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Koca Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Şener Şen Seda Sayan Kerem Kamışlı
Spor Mert Müldür Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig'de - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 12:43:05. #1.15#

title