Kayseri hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

24.09.2019 21:28

Hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatına 4 gözaltı

Kayseri'de polis, İstanbul'dan kente hız motoru ile uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 1 kişi ile uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Motosiklet sürücüsünün İstanbul-Kayseri arasındaki 767 kilometrelik yolu 5 saatte geldiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda hız motoru ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı. Ekipler, Kayseri-Ankara yolu uygulama noktasında, F.K. yönetimindeki hız motorunu durdurdu. Hız moturunun arkasında bulunan kutuda, 1 kilo 11 gram metamfetamin, 98,30 gram kokain ile 10,75 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.'nın verdiği ifade sonrası, uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen H.U., C.A. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından mahkemeye çıkarılmak üzere adliye gönderildi. Bu arada, F.K.'nin uyuşturucu madde satmaktan sabıkası olduğu, İstanbul-Kayseri arasındaki 767 kilometrelik yolu 5 saatte geldiği ve birçok ile motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA