KAYSERİ Heykeltıraş Nergis, metal malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor Heykeltıraş Nergis, metal malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorKAYSERİ'de heykeltıraş Nergis Deniz (23), sanayi sitesinden temin ettiği metal malzemelerine kaynak makinesiyle şekil vererek, birbirinden güzel sanat eserleri yapıyor.

Heykeltıraş Nergis, metal malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor

KAYSERİ'de heykeltıraş Nergis Deniz (23), sanayi sitesinden temin ettiği metal malzemelerine kaynak makinesiyle şekil vererek, birbirinden güzel sanat eserleri yapıyor. Deniz, eserlerini Kayseri Kalesi içindeki Sanatçılar Sokağı'nda sergiliyor.

Kayseri'de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Nergis Deniz, 4 yıl önce kendi atölyesinde heykel yapımına başladı. Deniz, bu çalışmalar kapsamında sanayi sitesinden temin ettiği metal malzemeleri de atölyesine getirdi. Malzemelere kaynak makinesi ile şekil veren Deniz, ortaya birbirinden güzel sanat eserleri çıkardı. Kadın ve hayvan figürlerinden birçok eser oluşturan Deniz, bunları tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı'nda sergiliyor.

Nergis Deniz, eserlerine özellikle kadınların daha çok ilgi gösterdiğini söyleyerek, Kaynak işini kadınların yapması zordur. Genelde kaynak işini sanayiciler yapar. Bu çalışmaları yaparken zorlandım, kaynak gözümü aldı. Kadınlar her işin üstesinden gelir, bunu göstermeye çalıştım. Bu eserde kadının kendi ayakları üzerinde kaldığını göstermeye çalıştım dedi.

Heykeltıraş Deniz, bu çalışmaları yaparken, sanayici gibi çalıştığını belirterek, Bir demir ustası gibi çalıştım, demiri dövdüm, kaynak yaptım diye konuştu.

Kaynak: DHA