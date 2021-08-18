Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor
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Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor

Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcak havalarda özel buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcak havalarda özel buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesinde yaşayan boz ayılara, havaların ısınması dolayısıyla birbirinden lezzetli buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor.

Fıskiye sistemiyle de serinletilen boz ayılar, belirli günlerde bu kokteyllerle özel olarak besleniyor.

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimlerinden Kaan Erkek, hayvanlara mevsim şartlarına göre özenle bakıldığını söyledi.

Erkek, "Hayvanat bahçesindeki misafirlerimiz değişik bölgelerden gelen hayvanlar. Boz ayılar soğuk iklim hayvanları olduğu için havalar çok sıcak olduğunda onları bir nebze de olsa serinletmek amacıyla buz kokteyli veriyoruz." dedi.

Sulamayla serinletme yaptıklarını da anlatan Erkek, "Doğal ortamlarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Biz bunları sürekli olarak düzenli bir şekilde yapıyoruz. Buz kokteylini her gün vermekten ziyade yaz meyvelerinden karpuz, domates, çilek, havuç, salatalık, elma ve ayıların sevdiği yiyeceklerden veriyoruz. Özellikle 2-3 günde bir buz kokteyli veriyoruz. Onlar da durumlarından gayet memnunlar. Mutlu bir şekilde yiyorlar." diye konuştu.

Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor
Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor
Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor
Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerinden boz ayılar, sıcakta buzlu meyve kokteylleriyle ferahlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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