Kayseri Hayvanat Bahçesi'ndeki aslan yavrularına özenle bakılıyor

13.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:10

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen iki aslan yavrusunun bakımı özenle yapılıyor.

Yaklaşık üç hafta önce sağlıklı doğan ve günün belirli saatlerinde anneleriyle vakit geçiren aslan yavruları, kalan zamanda bakıcıların gözetiminde oyun oynuyor.

Veteriner hekimler tarafından düzenli kontrolden geçirilen yavrular, sağlıklı gelişebilmeleri için anne sütüyle besleniyor.

Kayseri'de 180 bin metrekarelik alanda kurulu, yaklaşık 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinin çalışanları da yavruların sağlığı için yoğun çaba harcıyor.

Hayvanat bahçesi sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavruların sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, onları sürekli takip ettiklerini belirtti.

Anne aslanın sütünün yettiğini anlatan Bacak, bu yüzden yavruların ek gıda almasını gerektiren bir durumun olmadığını söyledi.

Bacak, yavruların isimlerinin belirlenmesi için sosyal medyada anket başlattıklarını belirterek bir süre sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile anket sonuçlarının değerlendirileceğini ve yavrulara isim verileceğini kaydetti.

Bu iki yavru ile hayvanat bahçesindeki aslan sayısının 7'ye çıktığını dile getiren Bacak, "2017 yılından bu yana 7'nci yavrumuzu almış olduk. Bunlardan bazılarını çeşitli illerdeki hayvanat bahçelerine gönderdik. Bir kısmı da bizim merkezimizde. Hayvan alan değil, hayvan veren merkeziz. Hayvanat bahçemiz bu konuda çok tecrübeli." diye konuştu.

Bacak, hava şartlarının düzeldikten sonra, en geç bir ay içinde aslan yavrularını vatandaşların görebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA