09.10.2019 11:00

Kayseri Hayvanat Bahçesi 270 bin kişiyi ağırladı

KAYSERİ - Kayseri Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesi, 2019 yılı sezonunda 270 bin kişiyi misafir etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesi, bu yıl 270 bin kişiyi ağırladı. 153 türden bin 560 hayvanın bulunduğunu ifade eden Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak; "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu cazibe merkezlerinden birisi de Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesidir. 180 bin metrekare alana kurulu olan ve 153 türden bin 560'a yakın hayvan bulunan bir cazibe merkezi. Çeşitli türlerden hayvanlar var yırtıcılar, otoburlar, maymun türlerinden yılan türlerine kadar 153 türden hayvan bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

270 bin ziyaretçi

Bu yıl sezon boyunca yaklaşık 270 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Bacak sayıdan gayet memnun olduklarını ve misafirlerinin her geçen gün arttığını dile getirdi. Bacak; "2019 yılında vatandaşın ilgisinden gayet memnunuz. 2019 yılının yaz sezonu içerisinde yaklaşık 270 bin ziyaretçiyi ağırladık burada. Çeşitli okul grupları, il içi ve il dışından gelen ziyaretçilerimizle birlikte toplamda 270 bin ziyaretçimiz oldu. Bu sayıdan da gayet memnunuz, her geçen gün de artıyor ziyaretçi sayımız" dedi.

32 yavru dünyaya geldi

Ziyaretçi sayılarının artmasında, hayvanat bahçesine katılan yeni üyelerin de etkili olduğunun altını çizen Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak; "Ziyaretçi sayısının artmasının nedenlerinden biri de aramıza yeni katılan üyelerimiz. Aslan yavrumuz, keçilerimiz, koyunlarımız, maymun ırklarından olanlar var, kanguru ve papağandan yavrular aldık. Bunları da görmek isteyen vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Biz de ilgiden memnunuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA