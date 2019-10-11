Kayseri Havalimanı Eylül ayı rakamları

11.10.2019 20:32

Kayseri Havalimanı, Eylül ayında 217 bin 300 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre, Kayseri Havalimanı, iç hatlarda 181 bin 260, dış hatlarda 36 bin 40 olmak üzere toplam 217 bin 300 yolcuya hizmet verdi.

Eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği de bin 351'e ulaştı.



Ayrıca, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 2 bin 780 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA