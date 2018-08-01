Kayseri Hakkari'de Şehit Anne ile Bebeği İçin Tören Hd 1

Hain saldırıda şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderilmek üzere Kayseri'ye getirildi. Erkilet askeri havalanında Kayseri protokolü ile şehit Nurcan'ın kayınbabası Mustafa, kaynanası Keziban ve kaynı Hasan Karakaya ile yakınları tarafından karşılanan şehit cenazelerini taşıyan uçaktan, baba, astsubay Serkan'da indi. Eşi ve oğlunun tabutlarının zaman zaman arkasından zaman zaman önünden yürüyen ve ambulansa konulmalarını gözyaşları içinde izleyip, onlardan ayrılmak istemeyen talihsiz astsubay, kendisine taziye dileklerinde bulunanlara"Elimden bir şey gelmedi, ona yanıyorum. Vatan sağolsun" dedi. Kayseri protokolü tarafından uğurlanan ana-oğulun naaşları, Sivas'ın Şarkışla ilçesine gönderildi