KAYSERİ HAFİF TİCARİ TAKSİDE 12 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

07.08.2019 12:21

KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen durdurulan hafif ticari takside yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine kaçak göçmen getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine Kayseri-Malatya karayolu üzerinde hafif ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde yapılan kontrolde ülkeye kaçak yollarla giriş yapan aralarında çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı. Afgan göçmenlerin üçüncü ülkelere gitmesine sevk ve idaresine organizatörlük yapan C.Ü. ve G.Y. gözaltına alındı. 12 Afgan göçmen ise geri gönderme merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA