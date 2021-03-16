Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türküler
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Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türküler

16.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:33
Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Çanakkale Zaferi'ne özel türküler

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla duygusal türküleri seslendirerek klip hazırladı.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla duygusal türküleri seslendirerek klip hazırladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına 6 öğretmen 3 öğrenci, Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'nda bir araya geldi.

Mızıka, bağlama gibi enstrümanları öğretmenler çalarken öğrenciler de Çanakkale Türküsü başta olmak üzere 5 türküyü seslendirdi.

Öğretmenlerden Selçuk Boran da söz ve müziği kendisine ait olan uzun havayı günün anısına söyledi.

Kartal Şehitliği'nden ve konserden görüntülerin yer aldığı klip sosyal medyada yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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