Kayseri Güneşspor antrenörü Kerim Çona: "Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk" Kayseri Güneşspor antrenörü Kerim Çona, "2020-2021 yılındaki hedefimiz şampiyonluk olacak.

Kayseri Güneşspor antrenörü Kerim Çona, "2020-2021 yılındaki hedefimiz şampiyonluk olacak. Kadromuzda iyi bir ekip var" dedi.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda 2019-2020 sezonunu 25 puanla 6.sırada tamamlayan Kayseri Güneşspor yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. Geride kalan sezon oynadığı 18 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak tamamlayan Kırmızı-Beyazlılar gelecek sezondan oldukça umut dolu.

Yeni sezonda antrenör Kerim Çona ile yola devam edecek olan Güneşspor, pandemi sürecinde yeni sezon çalışmalarına başladı. Kerim Çona, "2020-2021 yılındaki hedefimiz şampiyonluk olacak. Zaten elimizde iyi bir ekip var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibimiz. Yeni sezonda 4-5 tane takviyemiz olacak. Görüştüğümüz oyuncular var. Hedefi olan bir Güneşspor ile ligde başlamayı düşünüyoruz. Sponsorumuzla liglerin başlamasına yakın bir süreçte bir araya geleceğiz ve yapacağımız toplantı ile görüşmelerin ardından neler yapabiliriz bunun planlarını yapacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA