Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kayseri'de güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
KAYSERİ - Kayseri'de güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Kayseri'de kapalı havanın ardından güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, kendine hayran bıraktı. Yağan yağmurla beraber güneşte ortaya çıkınca, kentte gökkuşağı belirdi. Kızıl renk ile beraber ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç