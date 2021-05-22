Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Kayseri'de güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Kayseri'de kapalı havanın ardından güneşin batmasıyla beraber ortaya çıkan kızıl renk, kendine hayran bıraktı. Yağan yağmurla beraber güneşte ortaya çıkınca, kentte gökkuşağı belirdi. Kızıl renk ile beraber ortaya çıkan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı.

Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Öldürülen Arife öğretmen, duvakla son yolculuğuna uğurlandı (2)
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale merkezli 14 ilde 84 FETÖ şüphelisi yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Altuğ Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri gün batımında kızıla boyandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 20:42:32. #1.14#

title