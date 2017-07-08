Kayseri Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kayseri'de Konuştu

Kayseri Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kayseri'de Konuştu

Kayseri Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kayseri'de konuştu(Tür: Yurt)

Kayseri Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Kayseri'de konuştu

(Tür: Yurt)