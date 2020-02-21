Kayseri Gümrük Muhafaza'dan dev operasyon

21.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:55

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 800 bin TL olan kaçak cep telefonu aksam ve parçaları ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı Ocak ve Şubat ayında il merkezinde 5 ayrı iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 800 bin TL olan gümrük kaçağı cep telefonu aksam ve parçaları ele geçirildi.



Yetkililer, şüpheliler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA