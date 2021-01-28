Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ekrem Bayrak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Gümrük Müdürü Salim Bayram ile Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Ekrem Bayrak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç ziyarette, kamu kurumu ve diğer kuruluşlarla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Büyükkılıç, "Biz de dostlarımızın bu günlerini kutluyoruz. Hakikaten güven duygusu içerisinde değerli müdürümüzün Kayseri'de yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Kamu kurumu ve diğer kuruluşlarımızla dayanışma içerisinde üzerimize ne düşüyorsa her zaman yapacağımızı ifade ediyoruz. Onlar da bu anlayış içerisinde bizlerle iş birliğini sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Bayram ise, Dünya Gümrük Günü'nün tarihi seyri hakkında bilgiler vererek, bu kapsamda ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ziyarette, Dünya Gümrük Günü nedeniyle müdürlük olarak kan bağışı yaptıklarını belirten Bayram, 72 personeli ile yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı.

Ziyaret sonunda Bayram, günün anısına Başkan Büyükkılıç'a plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin