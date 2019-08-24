KAYSERİ Görme yetilerini kaybeden ikizlerin umudu kök hücre ameliyatı

24.08.2019 14:06

Görme yetilerini kaybeden ikizlerin umudu kök hücre ameliyatı

Kayseri'nin Talas ilçesinde 14 yaşındaki ikizler Gizem ve Gamze Gültekin, 'leber herediter optik nöropatisi' (LHON) hastalığı nedeniyle görme yetilerini kaybetmeye başladı. Anne Navruz Gültekin, her geçen gün ilerleyen hastalık nedeniyle görme sorunları artan kızlarının tedavisi için kök hücre ameliyatı olmaları gerektiğini söyledi.

İlçede 10 yıl önce eşinden ayrılan ev kadını Navruz Gültekin (42), 5 ay önce tek yumurta ikiz kızları Gamze ve Gizem'i, kitap okurken yazıları bulanık gördüklerini söylemeleri üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayene ve tetkik sonucunda ikizlere LHON tanısı konuldu. İkizlerden Gizem, 5 ayda görme yetisini yüzde 99 oranında kaybederken, Gamze'nin rahatsızlığı da ilerledi ve görme kaybı yüzde 20'ye ulaştı.

Anne Navruz Gültekin, kök hücre ameliyatı ile Gizem'in görme imkanının yeniden mümkün olabileceğini, Gamze'nin de görme kaybının tamamen engellenmiş olacağını söyledi. Gültekin, Gizem bulanık görmeye başladığı için hastaneye götürdüm. Tanı konuldu, ilaç tedavisine başladık. Maddi imkansızlıklar nedeniyle düzenli ilaçları alamadım. Sonra görme sorunları artmaya başladı. Kök hücre tedavisi ile hastalığın durdurabileceği haberini öğrendik, 'önüne set çekerek hastalığı durdurabiliriz' dediler diye konuştu.

Anne Gültekin, tek yumurta ikizi oldukları için Gizem'in gözleri kapandıkça Gamze'nin de etkilendiğini kaydederek, Gizem'in gözleri tamamen kapandığında kök hücre tedavisi cevap vermemiş olacak. Çünkü az bir ışık da olsa görmesi çok büyük bir avantaj. Doktor 'görme oranı varsa biz bunu yükseltebiliyoruz' dedi. Tek gözün tedavisinin 30 bin lira olduğunu söylediler. Gizem'in acilen ameliyat olması gerekiyormuş. Ancak, bunu yaptıracak gücüm yok. Gizem'in gözü kapandığında Gamze'nin de gözü ilerleyecek. Doktorlara 'benim gözümün birini alın kızıma takın' dedim; ama böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA