Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Taş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısını kınama
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Taş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısını kınama

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Taş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısını kınama
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş, İsrail'in 100 yıldan bu yana devam eden Filistin'deki işgal, soykırım ve katliamlarının ramazan ayında doruğa ulaştığını belirtti.

Saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Taş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıda yaralanan Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. İsrail'in insanlık dışı vahşi saldırılarının bir an önce sona ermesi, Mescid-i Aksa işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında ve destekçisi olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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