Kayseri, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında, büyükşehirler arasında ilk sırada yer aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında Türkiye genelinde büyükşehirler arasında Kayseri'nin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında Türkiye genelinde büyükşehirler arasında Kayseri'nin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde farkındalık oluşturabilmek amacıyla "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası düzenlediğini hatırlattı.

Kent olarak kampanyayı sahiplendiklerini, açık hava reklam mecraları başta olmak üzere tanıtım çalışması yürüttüklerini aktaran Büyükkılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin'in de ekibi ile gösterdiği önemli gayretlerin de etkisiyle kent genelinde kampanyaya rağbet gösterildiğini, kampanyaya katılım noktasında Kayseri'nin büyükşehirler arasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Büyükkılıç, gıda israfını önlemeye yönelik kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda israfını önlenmesi hedefiyle başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösteren Kayserili vatandaşlar, "gidanikoru.com" adresinde yer alan "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum" şeklindeki söz verme işlemini gerçekleştirerek kampanyaya dahil oluyor.

Bu süreçte kampanyaya katılım miktarında Türkiye'deki büyükşehirler arasında ilk sırada yer alan Kayseri'yi Erzurum takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin