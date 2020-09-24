Kayseri Gençlik Spor Müdürü Kabakçı oldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı oldu.

Kayseri'nin yeni Gençlik Spor İl Müdürü belli oldu. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü iken görevden alınan Ali İhsan Kabakçı, Kayseri'den İzmir'e atanan Murat Eskici'nin yerine göreve getirildi. 2008 yılında Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine başlayan ve 12 yıl boyunca görevini sürdüren Ali İhsan Kabakçı, 2020 Mart ayından aniden görevinden alınmıştı. Neden görevden alındığı kamuoyu ile paylaşılmayan Kabakçı, Murat Eskici'nin İzmir Gençlik ve Spor İl müdürü olarak atanmasının ardından Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

Ali İhsan Kabakçı kimdir?

1967 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 1978 yılında spora güreş branşında başladı ve milli sporcu olarak ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etti. Bunun yanında judo branşında Türkiye şampiyonlukları olmak üzere birçok başarı elde etti. 1990 yılında Marmara Üniversitesi Spor Akademisini bitirdi. Birçok spor kulübünde aktif olarak spor ve yönetici olarak görev aldı. 2006 yılında Uzman Öğretmenlik unvanını almaya hak kazandı. K.S.Ü Tarih bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, aynı zamanda Güreş Federasyonu As Başkanı olarak görev yaptı. 2008 yılında Kahramanmaraş Gençlik ve Spor il Müdürü olarak göreve başladı. 12 yıl boyunca bu görevde kaldı. 2020 Mart ayında sebebi belli olmayan bir durumdan ötürü görevden alınmıştı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı