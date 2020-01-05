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Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

Kayseri Gençlerbirliği ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Aksaray Hasandağı Spor maçını hükmen 3-0 kazandı.

05.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:25
Kayseri Gençlerbirliği hükmen kazandı

ligin 11.haftasında bugün oynayacağı Hasandağı maçını hükmen 3-0 kazandı.


Kadınlar 2.Liginde zirve mücadelesi veren Kayseri Gençlerbirliği bugün saat 12.00'de Argıncık Stadı'nda oynanması gereken ancak rakip takım Aksaray Hasandağı Spor'un yöneticisi olmadığı gerekçesi ile maçın hakemi maçı oynatmadı. Beklenen süre zarfından rakip takımın yönetici sahaya gelmeyince Kayseri ekibi Gençlerbirliği 3-0 hükmen kazandı.


Kayseri Gençlerbirliği aldığı 3-0'lık hükmen galibiyetle ligdeki yedinci galibiyetini aldı ve 23 yaparak zirve takibini sürdürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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