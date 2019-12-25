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Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret

Genç Mirasımız Kayseri İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

25.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:28
Kayseri Genç Mirasımız Derneği'nden Eskici'ye Ziyaret

Genç Mirasımız İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.


Kayseri'deki gençlik faaliyetleri ve projeler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette, Genç Mirasımız Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri Eskici'ye Mescid-i 'nın minyatür maketini armağan ettiler.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Genç Mirasımız Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, yapacakları çalışmalarda başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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