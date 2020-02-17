Kayseri GEM, Analig Güreşte Türkiye Şampiyonu

17.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:41

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Rize'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Müsabakalarında Kayseri takımı Greko-Romen stilde takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.



Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş müsabakaları 13 - 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Rize'de yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Güreş Eğitim Merkezi takımı, Greko-Romen stilde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada sporculardan Greko-Romen stilde 52kg Ahmet Karagülle, 57kg Lokman Gül, 62kg Ömer Polat, 75kg Harun Yılmaz, Serbest stilde 44kg Murat Arıkoğlu Türkiye Birincisi olurken 41kg Abdurrahman Çadır Türkiye İkincisi ve 75 kg Yasin Atmaca Türkiye üçüncüsü oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş müsabakalarından Türkiye Şampiyonu olarak dönen sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA