Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaretler
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Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaretler

Kayseri Gazeteciler Cemiyetine ziyaretler
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Önder Narin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Önder Narin, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

KGC'den yapılan açıklamaya göre, Büyüksimitci'ye ziyaretinde, Meclis Başkanı Abidin Özkaya da eşlik etti. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yaşamını yitiren eski KGC Başkanı Veli Altınkaya için başsağlığı dileğinde bulunan Büyüksimitci, KGC yeni başkanı Metin Kösedağ'ı, yeni görevi için tebrik etti.

Ekonomi çarklarının eskisi gibi dönmesi için aşılama oranlarının bir an önce yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Büyüksimitci, KAYSO olarak aşı konusunu önemsediklerini belirtti.

YRP İl Başkanı Önder Narin de kendi seslerini duyurmada yardımcı olan basın mensuplarına teşekkür ederek, "Seçimin yakın zamanda olacağını bildiğimiz için seçim varmış gibi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı vatandaşa duyurma noktasındaki desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

KGC Başkanı Kösedağ da ziyaretlerinden dolayı Büyüksimitci ve Narin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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