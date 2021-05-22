Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödüllü Medya Yarışması'nda AA'ya 3 ödül
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 dalda ödüle layık görüldü.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel olarak düzenlediği "KGC Ödüllü Medya Yarışması"nda Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 dalda ödüle layık görüldü.

KGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 dalda 50'ye yakın eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler belli oldu.

KGC Yönetim Kurulu'nun cemiyet sosyal tesislerinde gerçekleştirdiği jüri toplantısına KGC Başkanı Metin Kösedağ başkanlık yaptı.

Jüri oylaması sonrasında AA muhabirlerinden Ergün Haktanıyan fotoğraf dalında, Murat Asil yazılı haber dalında birincilik ödülü aldı, Müzahim Zahit Tüzün ise araştırma-inceleme röportaj dalında ikinci oldu.

Yarışmada, Basın Müzesi çalışmaları nedeniyle Kayseri Anadolu Haber Gazetesi'nden Selma Kara'ya jüri kararıyla "Veli Altınkaya Özel Ödülü" verilmesi kararlaştırıldı.

Ödüllerin takdim edileceği törenin tarih, yer ve saati daha sonra duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kösedağ, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yarışmaya meslektaşlarının büyük ilgi gösterdiğini belirterek, bütün katılımcılara teşekkür etti.

Dereceye girenleri tebrik eden Kösedağ, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Yeni dönemde daha geniş kapsamlı farklı bir formatla ödüllü yarışmalar organize etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada, yazılı haber dalında AA'dan Murat Asil birinci, İhlas Haber Ajansından Eren Kan ikinci oldu.

Görsel haber dalında Kanal 38'den Gizem Atabay birinci, Kay Tv'den Abdüssamed Karatoprak ikinci, Kent Türk'ten Şeyma Tağar üçüncülüğe layık görüldü.

Spor haberi kategorisinde Gazete Kayseri'den Erhan Kan birinciliği, Kayseri Haber'den Şevket Tekin ikinciliği, Hunat TV'den Naci Gültekin Şeker üçüncülüğü elde etti.

Mizanpaj (Tasarım) dalında Kayseri Anadolu Haber'den Muhammed Kösedağ birinci, Ekrem Nazlı ikinci, Haber 38'den Abdullah Yiğit üçüncülüğe hak kazandı.

Fotoğraf kategorisinde ise AA'dan Ergün Haktanıyan birinci, Kent Türk'ten Huzeyfe Ulu ikinci, İhlas Haber Ajansı'ndan Ali Göç üçüncü oldu.

Araştırma-İnceleme- Röportaj dalında ise Gerçek Haber'den Samed Aydın Sun birinciliğe, Kanal 38'den Emine Duyan ile AA'dan Müzahim Zahit Tüzün ikinciliğe, Kent Türk'ten Enes Ünlü ise üçüncülüğe layık görüldü.

TV haber programcılığında TV 1'den Tuba Çalapverdi birinci, Kent Türk'ten Halime Demir ikinci, Kanal 38'den Serap Mucuk üçüncü oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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