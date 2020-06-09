Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu için planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu için planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Meclis gündemine taşıdığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Kayseri ili ve ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleri hakkında cevap gelirken;

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu için planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor
09.06.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:45

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in, Meclis gündemine taşıdığı Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Kayseri ili ve ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleri hakkında cevap gelirken; yapılan açıklamada Melikgazi Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu ile ilgili planlama ve projelendirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Kayseri ili ve ilçelerinde gerçekleştirdiği projeleri sorgulayarak konuyu Meclis gündemine taşımıştı. TOKİ'nin kurulduğu yıldan 2019 yılına kadar Kayseri ve ilçelerinde gerçekleştirmiş olduğu projelerin hangileri olduğunu, bu projelerle kaç konut üretildiğini ve bu konutların merkez ve ilçelere göre dağılımının nasıl olduğunu sorgulayan Milletvekili Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a şu soruları yöneltmişti: "Kayseri genelinde inşaat durumunda olan kaç toplu konut projesi vardır? Bu projelerin ve konut sayılarının ilçelere göre dağılımı nasıldır? TOKİ tarafından önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek toplu konut projeleri hangi ilçelerimizde gerçekleştirecek ve ne kadarlık konutu kapsamaktadır? Belediyeler tarafından ilçelerinde toplu konut projesi gerçekleştirilmesi için talep bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise hangi ilçede kaç konutluk proje talebi vardır? TOKİ tarafından üst gelir seviyesindeki vatandaşlarımıza yönelik konut üretimi yapılmış mıdır? Yapılmış ise kaç konut üretilmiş ve bu proje nerelerde gerçekleştirilmiştir?" Özdemir, Kayseri'de TOKİ tarafından tamamlanan uygulamaların toplan yatırım bedelinin yaklaşık 2 milyar TL civarında olduğunu ve TOKİ'nin 2021 yılı yatırım programlarında Kayseri ilçelerinin de yer alacağı bilgisinin yetkililerce kendisi ile paylaşıldığını belirtti. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in vermiş olduğu soru önergesine gelen cevap ise şu şekilde;

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kayseri ve ilçelerinde bugüne kadar 45 şantiyede 18 bşn 67 konutun yanı sıra 13 ilkokul, 2 lise, 1 pansiyon, 2 kreş, 1 kütüphane, 25 cami, 1 sağlık ocağı, 3 spor salonu ve 21 ticaret merkezi tüm sosyal donatılarıyla birlikte hayata geçirilmiştir. TOKİ tarafından Kayseri İli, İncesu İlçesi 5.Etap Süksün/ Zafer Mahallesi, 108 Adet Konut ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacaktır. Ayrıca; Kayseri de 100 Bin Yeni Sosyal Konut kampanyası kapsamındaki (Kocasinan Karpuzatan 550 konut, Melikgazi Mimarsinan 700 konut, Melikgazi Esnafsan. 3. Etap 284 konut, Kocasinan Oto San. 3. Etap 444 konut, Kocasinan Oto San. 4. Etap 300 konut, Melikgazi Gazeteciler Cemiyeti 386 konut ve Sarıoğlan 2. Etap 230 konut) konut projeleri için başvurular 15.01.2020 itibari ile sona ermiş ve 2 bin 894 konuta, 42 bin 28 başvuru yapılmıştır. Bu projelerle ilgili planlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. TOKİ'ye talep örgütlenmesi kapsamında Kayseri'nin Develi, Hacılar, İncesu, Tomarza ve Yahyalı Belediyelerinden iletilen konut talepleri değerlendirme aşamasında olup, konut sayıları yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecektir. Kayseri'de kentsel dönüşüm kapsamında Kayseri Büyükşehir Başkanlığı tarafından Melikgazi İlçesi, Camikebir (Suriçi) Mahallesi sınırları içindeki alanda proje üretilerek şehir merkezinin yenilenmesi talebi bulunmaktadır. Belediye ile Melikgazi İlçesi, Camikebir (Suriçi) Mahallesi sınırları içinde bulunan yaklaşık 27.200 m2 alanda kentsel dönüşüm projesi yürütülmesine yönelik protokol çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında Camikebir (Suriçi) Mahallesinde Z+1 katlı, 43 adet çeşitli büyüklükte (2.242,93 m inşaat alanı) ticari üniteler ile Karayolları parselinde de Z+7 katlı olarak üstü otel, zemin katları ticari ünite olacak projeler planlanmaktadır. Ayrıca; Camikebir Yapı Kooperatifi'nden gelen talep doğrultusunda Kayseri İli Kocasinan İlçesinde 25 ha. alanı kapsayan Tekstilpark Sanayi Sitesi Projesi'nde çalışmalar devam etmektedir. TOKİ genel bütçeden ödeme almadan faaliyetlerini yürütmekte olup, arsa karşılığı kaynak geliştirme ve gelir paylaşımı projeleriyle düşük ve orta gelirlilere yönelik konut projelerinin finansmanına kaynak sağlanmaktadır. Bu kapsamda Kayseri'de inşa edilen her hangi bir uygulama bulunmamaktadır." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor Haber
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Haber
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı Haber
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
İlber Ortaylı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Ayasofya'nın cami yapılması planına karşı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her sabah 1 kaşık içtiği dut pekmezinin sırrı ortaya çıktı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz'ın Instagram hesabı yeniden açıldı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Alanyaspor'un gündeminde olan eski Galatasaraylı Mitroglou, Marsilya'ya geri dönüyor
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Akdeniz'de 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirten uzman isim, Antalya'yı bekleyen tehlikeye dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Ebru Polat İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Haziran Ayasofya Galatasaray
Şu an buradasınız: Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin 386 konutu için planlama ve projelendirme çalışmaları devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 11:08:31. #1.14#
title