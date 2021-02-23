Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretler
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretler

23.02.2021 14:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:01
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaretler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile DEVA Partisi İl Başkanı Begüm Başmısırlı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile DEVA Partisi İl Başkanı Begüm Başmısırlı, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Bekin, ziyarette, Kayseri'nin derin tarihe sahip bir kent olduğunu belirtti. Basın çalışanlarının önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Bekin, emeklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de iç ve dış politikanın iç içe geçmiş durumda olduğunu savunan Bekin, şunları kaydetti:

"Vatana millete bağlı olmak, yerli ve millilikten geçiyor. Yerli ve milli sanayimizi bir an önce kurmanın gerekli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şuan Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege'de sorunlar yaşıyoruz. Gara'da 13 şehit verdik. Bunlara akıl ve lojistik destek verenleri hepimiz biliyoruz. Uyanık olmamız lazım. Türkiye'nin hükümranlığına halel getirebilecek olan her türlü adımın karşısında yer alacağız."

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basın mensuplarından da hayatını kaybedenlerin olduğuna dikkati çekti.

Özellikle kameraman ve muhabirlerin sürekli sahada olduğunu anlatan Altınkaya, "Kayseri'deki vakalar bir önceki verilere göre artış gösterdi. Dolayısıyla biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Aslında gazeteciler sürekli sahada olan ve vatandaşla temaslı kişiler. Dolayısıyla gazetecilerin de öncelikle aşılanması gerektiğini söylüyoruz." şeklinde konuştu.

DEVA Partisi İl Başkanı Begüm Başmısırlı da cemiyeti ziyaret ederek, kendilerini doğru kitlelere ulaştıracak mecranın basın olduğunu ifade etti.

Kurumsallığa önem verdiklerini belirten Başmısırlı, "Yoğun ziyaretler yapıyoruz. İl binamız tamamlandı. İnşallah burada basınla bir araya geleceğiz. Biz, siyasetin halka hizmet olması düşüncesindeyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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