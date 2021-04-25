Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde görev dağılımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi.

KGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görev dağılımında Cemiyet Başkanlığı'na Metin Kösedağ, başkan vekilliklerine Oktay Ensari ve Canan Bayram, başkan yardımcılıklarına ise Orhan Canbulatel, Mesut Koç ve Ferhat Yağmur getirildi.

Muhasip üye Demet Öztürk, Genel Sekreter Mehmet Yazıcı ve Genel Sekreter Yardımcısı ise Şeyda Aşatır oldu.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan Kösedağ, yakın zamanda eski KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın ebediyete uğurlandığını anımsattı.

Altınkaya'nın vefatının basın kadar şehir için de büyük bir kayıp olduğuna dikkati çeken Kösedağ, şunları kaydetti:

"2018 yılından bu yana Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak görev yapan Altınkaya, 26 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurulda gıyabında başkan seçildi. Ancak seçimden bir hafta sonra beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrılmasından dolayı Dernekler Yasası gereğince yönetim kurulumuz arasında yapılan seçimle Veli abimizin bayrağını taşıma görevi bana tevdi edildi. Bundan sonraki görevimiz, ondan miras kalan bayrağı onun istediği gibi taşımak, cemiyetimize, meslektaşlarımıza yine onun istediği gibi hizmet sunmaktır."

Altınkaya'nın yürüttüğü projelere sahip çıkacaklarını aktaran Kösedağ, bu çalışmaların başında Basın Müzesi projesinin geldiğini, müzenin kentte ilk Türkçe gazetenin çıktığı 29 Ağustos'ta açılacağını, proje kapsamındaki çalışmaların ve Kayseri Basın Tarihi kitabının çalışmalarının da aynı ekiplerle sürdürüleceğini belirtti.

Kayseri Tabip Odası ve Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi iş birliği ile "AB Sivil Düşün Programı" desteklerine, Sağlık Haberciliği Eğitimi projesinin sunumunun yapıldığını anlatan Kösedağ, bu projenin sonuçlarının beklendiğini kaydetti.

KGC Geleneksel Ödüllü Yarışması'nı sonuçlandırıp ödül töreni yapmak istediklerini ifade eden Kösedağ, Altınkaya'nın arzusu olan salgın sonrası gezilere de salgın şartlarını takip ederek hız kazandıracaklarını aktardı.

Kösedağ, Altınkaya'nın eğitime ve üretime dönük daha kalıcı, nitelikli çalışmalar yapmayı istediğini, kendilerinin de bu fikrin takipçisi olacaklarını, zaten düzenli devam eden sosyal çalışmaları sürdürmenin yanı sıra bırakılan bayrağı layıkıyla taşımaya gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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