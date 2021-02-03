Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 41 yaşında

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya, Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 41. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Altınkaya, mesajında, cemiyetin Kayseri'nin 111 yıllık basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve 41 yıl önce kuruluşta emeği geçen meslek büyüklerini rahmet ve saygı ile andıklarını belirtti.

Gazetecilik mesleğinin düne göre daha zor şartlarda sürdürüldüğünü aktaran Altınkaya, şunları kaydetti:

"Kayseri Gazeteciler Cemiyeti, meslek büyüklerimiz tarafından 4 Şubat 1980 tarihinde resmen kurulmuştur. Cemiyetimiz, 41 yıldır kesintisiz olarak hizmet vermeye çalışıyor. Aslında meslek büyüklerimiz 1960 yılında aynı adla bir meslek örgütü kurmuş ancak bu örgüt uzun süreli olamamış. Kesintisiz olarak 41 yıldır faaliyetini sürdüren KGC, meslek örgütü mazisi itibariyle bir anlamda 61. yılını geride bıraktı sayılabilir. Aramızdan ayrılan kurucularımız ve cemiyet başkanlarımız Mahmut Sabah ve Şemsettin Çetinsöz ile Erdal Yeğenağa'ya rahmet dilerken, hayatta olan diğer kurucularımız Mehmet Kiracıoğlu, Mehmet Kocakahyaoğlu, Hüsamettin Urfalıer, Mustafa Şapçı, Mehmet Aydoğan ve Oktay Ensari'yi sağlıklı ve hayırlı ömür dileklerimle saygı ile anıyorum."

Yönetimde olan ve hizmetlerine devam edenlere de teşekkür eden Altınkaya, "Büyükşehir Belediyemizin tahsis ettiği Tavukçu Mahallesi'ndeki çalışmalarını hızlandırdığımız Basın Müzesini 29 Ağustos'ta açmayı planlıyoruz. Kayseri basın tarihinin 111 yıllık verilerini bu müzede sergileyeceğiz. Merhum Ali Rıza Önder Bey'in 50 yıllık basın tarihine ilave, 111 yıllık tarihimizi de ERÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sena Kösedağ'ın araştırması ile bu yıl içerisinde kitaplaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan