Kayseri-Gaz Genel Müdürü Adem Dincay'dan Başkan Cabbar'a Ziyaret

Kayseri-Gaz Genel Müdürü Adem Dincay, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.

2013 yılından bu yana Kayserigaz Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Adem Dincay, 1 Ocak 2018 tarihi itibari ile Kayserigaz Genel Müdürü olarak atandı. Başkan Mehmet Cabbar'ı ziyaret eden Dincay, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, piyasanın gelişen koşullarına, tüketici beklentilerine proaktif bir yaklaşımla yanıt vermeye; Kayserinin geleceğine yön vererek bölge ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Dincay'a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar doğalgazın Develi'de hizmete sunulmasının ardından yaşanan olumlu gelişmelerden bahsetti. 2018 yılında ve önümüzdeki yıllarda Develi'ye yapılacak yatırımların istişare edildiği toplantı sonrasında Dincay "Develi'yi çok iyi tanıyıp, ihtiyaçlarını da iyi tespit etmiş olmanız yapılacak yatırımların kalitesini artırdığı gibi, seri olmasına da olanak vermektedir" diyerek Başkan Cabbar'a çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. - KAYSERİ