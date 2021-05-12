Kayseri Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
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Kayseri Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Kayseri Garnizon Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Kayseri Garnizon Şehitliği'nde Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla düzenlenen törende şehitler dualarla anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi ile İl Müftülüğünce düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürü Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunan programda İl Müftüsü Şahin Güven dua etti, protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükkılıç, şehit vatan evlatlarını anmak ve bayram öncesi anılarını yad etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehitlerin vatan için yaptıkları fedakarlıkları asla unutmayacaklarını belirten Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Şehitleri ve yakınlarını unutmamız asla söz konusu olamaz. O açıdan bugün burada devlet kurumlarımızın temsilcileri, halkımızla şehitliğe gelerek vatan evlatlarını andık. Cenab-ı Allah inşallah cennetinde bizleri buluştursun diye dua ve temennide bulunuyoruz. Biz burada bunları söylerken şu anda nöbet başında olan askerlerimize, polislerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Salgın sürecinde görev yapan sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca Kudüs'te şehit edilen kardeşlerimizi de rahmetle anıyoruz. Yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyorum. Ümmetin birlik, beraberlik içerisinde dayanışma göstermesi gerekir."

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Yavuz da "Bayram öncesi arife günü şehitlerimizi aileleri ve gaziler ile ziyaret ettik. Şehitlerimize dua ettik. Şehitler bizler için şehit oldular. Onları unutmamamız gerekiyor. Hem sınır içinde hem sınır dışında terörle mücadele eden kahraman Mehmetçiklere de dua edip bayramlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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