KAYSERİ Futbol oynadığı arkadaşını cam parçasıyla yaraladı Futbol oynadığı arkadaşını cam parçasıyla yaraladıKAYSERİ'de Afgan uyruklu Baran Emiri (19), parkta futbol oynadığı sırada tartıştığı arkadaşı tarafından cam parçasıyla yaralandı.

Futbol oynadığı arkadaşını cam parçasıyla yaraladı

KAYSERİ'de Afgan uyruklu Baran Emiri (19), parkta futbol oynadığı sırada tartıştığı arkadaşı tarafından cam parçasıyla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Gevhernesine mahallesindeki Mimarsinan parkında meydana geldi. İddiaya göre, parkta futbol oynayan Afgan uyruklu Baran Emiri ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda ismi öğrenilemeyen şüpheli, arkadaşı Baran Emiri'yi yerden bulduğu cam parçasıyla boynundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen ekipler yaralıyı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA