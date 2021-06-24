Kayseri, fuarlarda tanıtılacak
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Kayseri, fuarlarda tanıtılacak

Kayseri, fuarlarda tanıtılacak
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, turizmcilerle düzenlediği toplantıda kentin tanıtımı için çeşitli fuarlara katılım sağlanması gerektiğini belirtti.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, turizmcilerle düzenlediği toplantıda kentin tanıtımı için çeşitli fuarlara katılım sağlanması gerektiğini belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dursun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri TÜRSAB Başkanı Ali Emre Mart, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli otel yöneticileri ile turizm acente temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Dursun, fuarlarının kentlerin tanıtılması, iletişim kurulması ve kültürel paylaşımların yapılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMİTT) önemine dikkati çeken Dursun, "6000 yıllık tarihi geçmişi olan ve bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan şehrimizi, dünyanın beşinci ve ülkemizin en büyük turizm fuarı olan EMİTT'te tanıtmayı amaçlıyoruz. Şehrimizin tarihi, doğal güzelliklerinin tanıtımını yaparak, ülke turizminde istediğimiz noktaya taşımak için bu tür fuarlara katılmamız önemli." ifadelerini kullandı.

Toplantıda tanıtım fuarlarına katılmak için çalışmaların başlaması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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