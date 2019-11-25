25.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:06

Kayseri'nin Talas ilçesinde 28 Kasım-1 Aralık'ta düzenenecek 7. Kayseri Film Festivali'nde 43 filmin gösterimi yapılacak.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Yücel Çakmaklı Film Atölyesinde hazırlıkları devam eden 7. Kayseri Film Festivali'nde yer alacak etkinlikler ile yarışmaya hak kazanan film ve belgeseller tanıtıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı konuşmada, festivalin Kayseri'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Sinemanın gelişimi ve yaygınlaşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir yandan yaz boyunca açık hava sinema günleriyle hemşehrilerimize nostalji yaşattık bir yandan da 7. Kayseri Film Festivali'ni organize ettik. Festival kapsamında 30'u yarışma, 13'ü özel gösterim olmak üzere 43 film ücretsiz izlenebilecek. Ayrıca Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu ile belediyemize ait Tol Kilise'de panel, söyleşi ve sergi düzenlenecek. Festivalimiz, önümüzdeki yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde geleneksel festival statüsüne kavuşuyor. İnşallah bundan sonra daha güzel, daha iyi festivaller gerçekleştireceğiz."

Festival Direktörü Kadir Turna da Kayseri'nin çok önemli bir kültür sanat organizasyonuna ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Festivalin düzenlenmesine destek verenlere teşekkür eden Turna, "Açılış filmi Nihat Durak'ın 'Kapı' filmi olacak. Sonrasında Türk sinemasının son döneme damga vurmuş yapımcı, yönetmen ve oyuncularının yer aldığı filmler, Kayserili sinemaseverlerle buluşacak." dedi.

Kaynak: AA