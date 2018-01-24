Kayseri Fetöpdy'nin İlaççısı Gözaltında

Fetöpdy'nin ilaççısı gözaltında

FETÖPDY' ye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden emekli A.S.'nin evinde, yurtdışındaki örgüte ait özel hastanelere gönderilmek üzere çok sayıda ilaç ve Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖPDY terör örgütüne yönelik bugün Kayseri merkezli 5 ilde operasyon yaptı. Operasyonda, aranan 6 kişiden 4'ü yakalandı. Gözaltına alınan arasında, emekli olduğu belirlenen A.S.'nin evi ve bağevinde yapılan aralamalarda FETÖPDY'nin yurt dışındaki özel hastanelerine gönderilmek üzere çok sayıda ilaç, örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından yazılmış kitap ve derğiler, dijital metaryeller ve çok sayıda döküman ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen A.S., basın mensuplarına, Helal para kazanın diye bağırdı.

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Haber-Kamera Şeyda AŞATIRKAYSERİ, (DHA)-

(Tür: Yurt)