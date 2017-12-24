Kayseri Fetö Propagandası İddiasıyla Yakalandı

Fetö propagandası iddiasıyla yakalandı



Sosyal medya üzerinden aktif olarak Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖPDY ) propagandası yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen Göksel A. gözaltına alındı.



Kayseri'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından sosyal medya üzerinden aktif olarak FETÖPDY terör örgütünün propagandası yapan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen işsiz Göksel A.(35) polis tarafından evinde yakalandı. TEM polisi tarafından gözaltına Göksel A. sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirildi. Sosyal medya paylaşımlarının kendi ait olmadığı söyleyen Göksel A. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.