Kayseri Fetö'cü 11 Mahrem Subay Adliyede Hd

Fetö'cü 11 mahrem subay adliyede

Kayseri merkezli 13 ilde FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün subay mahrem imamlarına yönelik 4 gün önce yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Fethullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma kapsamında gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 11 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Adli Tabipliğe getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen mahrem imamlar Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılmak üzere adliyeye götürüldü

Geçtiğimiz cuma günü Kayseri merkezli İstanbul, Nevşehir, Tunceli, Malatya, İzmir, Konya, Kütahya, Ankara, Hakkari, Balıkesir, Burdur ve Bitlis'te bakkal, büfe olarak faaliyet gösteren işyerlerinde kontörlü sabit hatlar üzerinden mahrem imamlar tarafından FETÖ faaliyetleri kapsamında 98 askeri personelin ardışık olarak arandıkları iddiasıyla 1'i yarbay, 2'si binbaşı, 5'i yüzbaşı, 30'u üsteğmen, 50'si teğmen, 6'sı astsubay, 4'ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere 98 askeri personel hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerden 62'si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılmayan 32'si muvazzaf 36 şüpheliden 24'ü hakkında arama kararı çıkarılmıştı.