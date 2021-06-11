Kayseri eTwinning Bölgesel Çalıştayı başladı
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Kayseri eTwinning Bölgesel Çalıştayı başladı

Kayseri eTwinning Bölgesel Çalıştayı başladı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa geliştirdiği eTwinning projesinin Kayseri bölge çalıştayı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklaşa geliştirdiği eTwinning projesinin Kayseri bölge çalıştayı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hakan Bücük, bir otelde düzenlenen Kayseri eTwinning Bölgesel Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde son yıla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının damga vurduğunu söyledi.

Bakanlık olarak eğitim ile teknoloji bütünleşmesini uzun zamandır geliştirdiklerini belirten Bücük, Fatih Projesi ile bu gelişim ve değişimin atağa geçtiğini aktardı.

Bücük, son 1,5 yılda çevrim içi eğitimin altyapısı konusunda büyük çalışmalar yapıldığını dile getirerek, "Kim ne derse desin başarılı bir uzaktan eğitim süreci geçti. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dünya basını, uluslararası kuruluşlar söylüyor. Türkiye'nin uzaktan eğitime verdiği cevap gerçekten nitelikliydi. Pandemi sürecinde dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi EBA oldu ve bu devam da ediyor. Tabii ki bu yetmez. Bundan sonra da EBA'nın yenilenmesi, altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

eTwinning Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer ise salgının eğitimi de olumsuz etkilediğini aktardı.

Bu süreçte çevrim içi birçok eğitim yapıldığının altını çizen Döğer, "Dünyaya örnek teşkil eden bazı çalışmalar yapıldı. Her şey sıfırlandı, her şey yeniden yazıldı. Online eğitim yapılabildiğini dünya anlamış oldu. Bunu öğrendik. Biz 2014-2015'ten beri online eğitimler vermeye başlamıştık. Son bir yılda online eğitimlerle 1 milyon öğretmene ulaştık." dedi.

Döğer, Türkiye'nin çevrim içi eğitimde çok iyi bir yerde olduğunu vurgulayarak, "Hem öğretmen sayısı hem okul sayısı hem proje sayısı hem alınan ödül sayısı hem Avrupa'da alınan ödül sayısı hem de yapılan raporlamaların puanlamasında 43 ülke arasında Türkiye birinci. Çok büyük bir başarı. Bunu hep birlikte başardık." ifadelerini kullandı.

Adana, Yozgat, Niğde, Kahramanmaraş ve Sivas'tan eğitimcilerin katıldığı çalıştay, 3 gün sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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