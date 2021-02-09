Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor
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Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor

09.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:00
Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi açılış için gün sayıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin "en modern tesisi" olarak projelendirdikleri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin açılışı için gün saydıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin "en modern tesisi" olarak projelendirdikleri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin açılışı için gün saydıklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, sporun ve sporcunun her zaman yanında yer aldıklarını, tesisleşme başta olmak üzere bu alana önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, ilçelere yapılan spor sahaları ve sporculara sağlanan malzeme desteğinin bunun en güzel örnekleri olduğunu aktaran Büyükkılıç, güçlü bir geleceği inşa etme adına spor branşlarının taşıdığı önemin farkında olarak, Kayseri'nin sportif anlamda da söz sahibi olmasını istediklerini vurguladı.

Türkiye'nin "en modern" Etnospor ve Okçuluk Merkezi inşaatına geçen yıl başladıklarını, çalışmalarda sona gelindiğini ve merkezin açılış için gün saymaya başladıklarını kaydeden Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"Merkezimiz, geleneksel spor branşları atlı cirit, atlı okçuluk, kökbörü, aba güreşi, aşık oyunları, kuşak güreşi, mangala, mas güreşi, şalvar güreşi, yabusame, yağlı güreş, yaya okçuluğunun yanı sıra olimpik okçuluk, güreş, fitness sporlarının da yapılabileceği açık, yarı açık ve kapalı alanları bünyesinde barındırıyor. 44 bin 500 metrekare arsa alanı, 5 bin metrekare toplam kapalı inşaat alanı ve 17 bin metrekare açık inşaat alanı içerisinde sosyal tesis, çok amaçlı spor salonu, atlı okçuluk açık manej, olimpik okçuluk açık ve kapalı saha, açık ve kapalı kültürel-sosyal alanlar, kapalı ve açık güreş alanları, açık festival çayırı, yem ve malzeme depoları ve tavlalar yer alıyor. Türkiye'nin en modern tesisinin, olimpik, atlı cirit ve okçuluğun merkezi haline gelmesini ve tesisimizde önemli sporcuların yetiştirilmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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