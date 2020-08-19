KAYSERİ Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu Eski hakem Hatice, taksi şoförü olduKAYSERİ'de kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra, 5 yıl muhasebecilik sektöründe çalışan Hatice Kürkçüo (48) son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışarak geçimini sağlıyor.

Eski hakem Hatice, taksi şoförü oldu

KAYSERİ'de kadın futbol ve hentbol hakemliği yaptıktan sonra, 5 yıl muhasebecilik sektöründe çalışan Hatice Kürkçüo (48) son 1 yıldır da taksi şoförü olarak çalışarak geçimini sağlıyor. Babasının taksisi ile çalışan Kürkçüo, müşterilerden olumlu tepkiler aldığını söyleyerek, İlk başta şaşırıyorlar ama daha sonra araçta çok güzel yolculuğumuz oluyor. Müşterilerimin büyük bir kısmı kadın yolculardan oluşuyor dedi.

Hatice Kürkçüo, 1990 yılında futbol ve hentbol hakemliği sertifikası aldı. Şehrin ilk kadın futbol ve hentbol hakemi olarak kayıtlara geçen Hatice Kürkçüo, uzun yıllar faaliyet gösterdiği spor alanından muhasebecilik mesleğine yöneldi. Bir yandan hakemlik yapan Kürkçüo, 5 yıl da muhasebecilik mesleğini sürdürdü. Kürkçüo, işten çıkarılmasının ardından yeni bir iş bulamayınca babası Hasan Kürkçüo'nun mesleği olan taksicilik sektörüne yöneldi. Babasının otomobili ile şoförlük yapan Hatice Kürkçüo, geçimini sağlamaya çalışıyor.

'ARAÇ KULLANMAYI SEVİYORUM'

Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Kürkçüo, işten ayrıldıktan sonra yeni bir çalışma alanı bulamadığını ifade ederek, 1 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum. Mecburiyetten yapıyorum. İşten ayrıldım, başka bir iş bulamadım. Babamın da taksisi vardı. O yüzden taksicilik yapmaya karar verdim. Baba mesleğim olan taksicilik yapmaya başladım. İnsanlarla iletişim kurmayı ve taksicilik yapmayı seviyorum. Sosyal çevrem çok iyidir. Araç kullanmayı da sevdiğim için taksicilik yapmaya karar verdim dedi.

'MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR'

Kayseri'de kadın taksi şoförü sayısının çok sınırlı olması nedeniyle taksiye binen yolcuların önce şaşırdığını belirten Hatice Kürkçüo, Müşteriler beni görünce ilk başta çok şaşırıyorlar. Farklı tepkiler veriyorlar. Başka şehirden gelenler kendi şehirlerinde kadın taksi şoförünün olmadığını söylüyorlar. Araçta da çok güzel sohbetlerimiz oluyor. Kadın yolcularımız daha fazla. Özellikle kadın müşterilerim arıyor ve onları gidecekleri yere götürüyorum ifadelerini kullandı.

Kayseri'de ilk kadın futbol hakemi olarak bilindiğini de belirten Kürkçüo, Kayseri'de bu alanda bir ilk olmak istedim. Daha önce kadın futbol hakemliği dalında ilk kez kadın olarak ben görev yapmıştım. Hentbol Süper Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakemim. Kayseri'de başka kadın taksi şoförlerinin olduğunu da söylüyorlar ama ben henüz onlarla tanışmadım. Kayseri'de de bu alanda da bir ilk yaparak, taksi şoförlüğünü geliştirmek istiyorum. Çalışma arkadaşlarım da ilk defa bir kadın ile çalışıyorlar. Bana çok yardımcı oluyorlar şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA