Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticisi hakim karşısında

12.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:25

Bir dönem Süper Lig'de oynayan ve ismi tarihe karışan Kayseri Erciyesspor'un eski Mali İşler Sorumlusu A.D. ve soruşturma kapsamında B.P., hakim karşısına çıktı. Mahkemede tanık olarak dinlenen Kayseri Erciyesspor'un eski Başkanı Saffet Külahçı, "84 yıllık kulübün kapanmasına sebep oldular" dedi.



1932 yılında kurulan ve uzun yıllar profesyonel liglerde boy gösteren, Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden, yönetimsel ve sportif başarısızlıklardan ötürü peş peşe küme düşerek amatör lige kadar gerileyen ve kapanan Kayseri Erciyesspor'un 2017 yılında kulüpte mali işler sorumlusu olarak görev yapan ve tutuksuz yargılanan A.D. ile soruşturma kapsamında tutuklanan B.P., 'Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından hakim karşısına çıktı.



Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Kayseri Erciyesspor'un eski Başkanı Saffet Külahçı, dönemin Mali İşler Sorumlusu A.D., suça karışan B.P. hazır bulunurken, sahte senet ile mağdur edilen S.D. (27) ve babası T.D.'de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.



tele konferans sistemi ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan dönemin Mali İşler Sorumlusu A.D., "Bu kulübe kimse para harcamadı. Deplasman maçlarına gittik, otellerde kaldık. Hepsini benim paramla yaptık. İddia edilen senedin aslı yok. Saffet Külahçı başkan, imza yetkisi olmayan kişi yargılanıyor. Kimsenin 1 lira parası yok. Kulübe 1.5 milyara yakın para ödedim. Halen de Saffet Külahçı'dan alacağım vardır" dedi.



"84 yıllık kulübün kapanmasına sebep oldular"



Dönemin Kulüp Başkanı Saffet Külahçı da, "Yaşar Çalışır bunu oğlum diye getirdi. Bu arkadaşı çok zengin diye getirdiler. Yönetimi devraldıktan sonra bir belediye deplasman giderlerimizi karşılıyordu. Bu paralarda Yaşar Çalışır'ın kartına yatırılıyordu. Bir süre sonra kulüpte hırsızlıklar başladı. Kulüpteki hurdaları satmaya başladılar. Alt yapıda çalışanlar bunların baskılarıyla gittiler. Alt yapıdaki eşyaları, eşofmanları bile mahalle aralarında sattılar. Burada söylediklerinin aslı yok. Burada bir çocuğun hayatını söndürdüler. Nişanlısından ayırdılar. Bunların bizi dolandırdığını herkes biliyor. Yazıhanemizi sattılar, bize bir kuruş para vermediler. Sahte imzalar ile imza yetkimi aldılar. Benim senetle işim olmadı. 84 yıllık kulübün kapanmasına sebep oldular. Kulüpteki klimalardan tutun da, her şeyi çalıp götürdüler" diyerek şikayetçi olduğunu dile getirdi.



"Oğlumun adına sahte senet düzenlediler"



Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve 2014-2017 yılları arasında Kayseri Erciyesspor'da profesyonel olarak futbol oynayan S.D.'nin babası T.D., kendilerinin sahte senet yüzünden mağdur edildiğini ve evlerine icra geldiğini söyledi. T.D., "Oğlum Erciyesspor da futbola başladı ve 12 yıl orada futbol oynadı. 2017 yılında başka bir kulübe transfer oldu. Bizden oğlumu yetiştirdikleri için 50 bin TL istediler. Para olmadığı için senet yaptık. Oğlum transfer olduğu kulüpten bir miktar para aldığını söyledi. Bende, Saffet Külahçı'yı arayarak 25 bin TL ödeme yapacağımızı, geri kalanını da başka bir zaman göndereceğimizi söyleyerek anlaştık. 2 gün sonra Saffet Külahçı'nın yanına gittim, o da beni A.D.'nin yanına gönderdi. Onun ofisine gittim. Senedi vermek için paranın hepsini istedi ve küfür etti. Bende oradan çıkarak Saffet Külahçı'yı yeniden aradım. Ertesi gün onunla beraber tekrardan gittik. Senedi alınca fotoğrafını çekerek, oğluma gönderdim. Aldığımız senet imzaladığımız senet değildi. Meğerse sahte senet yapmış. Sonra şikayet ettik. 1 hafta sonra ismini duymadığımız bir kişi (S.D.) bizi icraya verdi. Evimizden icrayla eşyalarımızı aldılar. Çok zor durumda kaldık. Oğlumun futbol hayatını bitmeye yaklaştı. Adalete güveniyoruz" dedi.



Kayseri Erciyes Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet İncialan'ın da tanık olduğu duruşma, eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA